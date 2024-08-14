Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien karşısında turu geçmek için sahada olacak. Peki, Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



RAPİD WİEN-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 15 Ağustos 2024 Perşembe akşamı Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.



Allianz Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.



MAÇI LİTVANYALI HAKEM YÖNETECEK



karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.



TRABZONSPOR TUR İÇİN SAHADA



İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.



Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.