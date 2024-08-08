Rapid Wien-Trabzonspor rövanş maçı ne zaman?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i konuk etti. Müsabakayı 1-0 kaybeden Bordo-Mavililer, tur umutlarını rövanş maçına bıraktı. İşte, Rapid Wien-Trabzonspor rövanş maçı tarihi...



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı, 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da oynanacak.



İLK MAÇTAN NOTLAR



5. dakikada Eren Elmalı'nın hatalı pasında ceza yayına sokulan Burgstaller'in Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top yandan auta çıktı.



24. dakikada gelişen konuk takım atağında ceza yayı kenarından Jansson'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.



32. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.



38. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Hedl, yerden sekerek sağ tarafına doğru gelen topu yatarak kontrol etti.



41. dakikada Burgstaller'in ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



67. dakika soldan kullanılan köşe vuruşunda Burgstaller'in çevirdiği topa kale alanı içinde Grgic kafayla dokundu ve top ağlara gitti: 0-1.



