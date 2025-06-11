Rayan Cherki, Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Fransa'nın Olimpik Lyon takımından Fransız futbolcu Rayan Cherki'yi kadrosuna kattı.



Manchester City Kulübü, 21 yaşındaki Cherki ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



İngiltere basınında, transferin 36 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.



Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Cherki, altyapısından yetiştiği Lyon'da 2019 yılında A takıma yükseldi.



Cherki, 16 yaşındayken kulüp tarihinin en genç golcüsü olduğu Olimpik Lyon'da 185 maçta 29 gol kaydetti.