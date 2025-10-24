Rayo Vallecano - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Rayo Vallecano - Alaves karşı karşıya geliyor. Celta Vigo zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Rayo Vallecano - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



RAYO VALLECANO - ALAVES MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Rayo Vallecano - Alaves kozlarını paylaşıyor.Madrid'da, Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim pazar günü saat 23.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

