Rayo Vallecano - Barcelona  maçı  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya

İspanya’da  haftanın önemli mücadelesinde Rayo Vallecano, Barcelona’yı  ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Rayo Vallecano  ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Rayo Vallecano - Barcelona  maçı  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan LaLiga’da  üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. , zorlu Rayo Vallecano  deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Barcelona’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak. 

RAYO VALLECANO  MAÇI  NE ZAMAN?

İspanya LaLiga’da  üçüncü  hafta mücadelesinde Rayo Vallecano - Barcelona   kozlarını paylaşacak. 

Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanacak  bugün (31 Ağustos) saat 22.30’da  başlayacak ve S Sport Plus  ekranlarından canlı yayınlanacak.

