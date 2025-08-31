Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya
İspanya’da haftanın önemli mücadelesinde Rayo Vallecano, Barcelona’yı ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Rayo Vallecano ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan LaLiga’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Barcelona, zorlu Rayo Vallecano deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Barcelona’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?
İspanya LaLiga’da üçüncü hafta mücadelesinde Rayo Vallecano - Barcelona kozlarını paylaşacak.
Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanacak bugün (31 Ağustos) saat 22.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
