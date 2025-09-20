Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen LaLiga’da sonucu merakla beklenen maçta Rayo Vallecano ve Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Celta Vigo zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Rayo Vallecano - Celta Vigo mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



RAYO VALLECANO - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Rayo Vallecano - Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 15.00 ’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

