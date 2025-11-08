Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )
08.11.2025 15:46
NTV - Haber Merkezi
İspanya’da heyecan Rayo Vallecano - Real Madrid maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Rayo Vallecano - Real Madrid karşı karşıya geliyor. Real Madrid zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
RAYO VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Rayo Vallecano - Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 18.15’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.