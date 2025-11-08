Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Rayo Vallecano - Real Madrid karşı karşıya geliyor. Real Madrid zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

RAYO VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Rayo Vallecano - Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 18.15’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.