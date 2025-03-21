Rayyan Baniya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Beninli bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İtalya'da dünyaya gelen 26 yaşındaki stoper, Süper Lig'de yerli statüsünde forma giyiyor. Baniya, geçen sezon Trabzonspor formasıyla toplam 25 maçta görev yaptı. İşte, Rayyan Baniya hakkında bilgiler...



RAYYAN BANİYA KİMDİR?



18 Şubat 1999 tarihinde Beninli bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İtalya'da dünyaya geldi.



2021 yılında Fatih Karagümrük'e transfer olan Baniya, 2023'te 2 milyon euro bedelle Trabzonspor'a transfer oldu.



Baniya 2023 yılında da milli takım kadrosuna alınmış ancak süre alamamıştı.



Baniya kariyeri boyunca Hellas Verona, Mantova, Renate, Fatih Karagümrük, Trabzonspor takımlarında forma giydi.