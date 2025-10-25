Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (LaLiga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Betis - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



İspanya LaLiga' haftanın dikkat çeken maçında Real Betis - Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Sevilla'da, Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 27 Ekim Pazartesi günü saat 23.00’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

