Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (LaLiga)
İspanya’da heyecan Real Betis - Atletico Madrid maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Betis - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
İspanya LaLiga' haftanın dikkat çeken maçında Real Betis - Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Sevilla'da, Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 27 Ekim Pazartesi günü saat 23.00’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
