NTV.COM.TR

Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (LaLiga)

İspanya’da  heyecan Real Betis - Atletico Madrid  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (LaLiga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Betis - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga' haftanın dikkat çeken maçında Real Betis - Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Sevilla'da, Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 27 Ekim Pazartesi günü saat 23.00’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...