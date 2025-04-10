Real Betis - Jagiellonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Konferans Ligi)

Real Betis - Jagiellonia maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediyor. Avrupa kupalarının üç numaralı organizasyonunda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Yarı final bileti almak isteyen Real Betis, ev sahibi avantajını kullanarak karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Çeyrek final mücadeleleri iki etapta oynanacak.



REAL BETİS - JAGİELLONİA MAÇI NE ZAMAN?



Konferans Ligi’nde çeyrek final mücadelesinde Real Betis ve Jagiellonia karşı karşıya geliyor.



Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak Real Betis - Jagiellonia mücadelesi 10 Nisan Perşembe günü saat 22:00’da başlayacak ve tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



