Real Betis - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Betis - Mallorca karşı karşıya geliyor. Mallorca zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Betis - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



REAL BETİS - MALLORCA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Real Betis - Mallorca kozlarını paylaşıyor. Sevilla'da, Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 23.00’da başlayacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



