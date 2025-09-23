Real Betis - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Nottingham Forest karşısında hata yapmak istemiyor. Nottingham Forest ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Real Betis - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Betis - Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgisi…



REAL BETİS - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Betis - Nottingham Forest mücadelesi 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.



Sevilla'da, Estadio de La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

