Real evinde 4 golle kazandı

İspanya 1'inci Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Real Madrid, Valencia'yı ağırladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maça Real Madrid; Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Mastantouno, Mbappe, Vinicius 11'iyle çıktı.

Valencia ise Agirezzabala, Correira, Tarrega, Copete, Gaya, Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez, Beltran, Danjuma kadrosunu tercih etti.

Real Madrid rakibini Mbappe (2), Bellingham ve Carreras'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Mbappe'nin 31'de attığı ikinci golün asisti milli futbolcu Arda Güler yaptı. Lider puanını 30'a yükseltti. Valencia ise 9 puanda kaldı.