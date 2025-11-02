NTV.COM.TR

Real evinde 4 golle kazandı

La Liga'nın 11. haftasında lider Real Madrid, Valencia'yı 4-0'la geçti. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, ikinci golün asistini yaptı.

İspanya 1'inci Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında , Valencia'yı ağırladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maça Real Madrid; Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, , Tchouameni, Bellingham, Mastantouno, Mbappe, Vinicius 11'iyle çıktı.

Valencia ise Agirezzabala, Correira, Tarrega, Copete, Gaya, Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez, Beltran, Danjuma kadrosunu tercih etti.
Real Madrid rakibini Mbappe (2), Bellingham ve Carreras'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Mbappe'nin 31'de attığı ikinci golün asisti milli futbolcu Arda Güler yaptı. Lider puanını 30'a yükseltti. Valencia ise 9 puanda kaldı.

