Real evinde 4 golle kazandı
La Liga'nın 11. haftasında lider Real Madrid, Valencia'yı 4-0'la geçti. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, ikinci golün asistini yaptı.
İspanya 1'inci Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Real Madrid, Valencia'yı ağırladı.
Santiago Bernabeu'da oynanan maça Real Madrid; Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Mastantouno, Mbappe, Vinicius 11'iyle çıktı.
Valencia ise Agirezzabala, Correira, Tarrega, Copete, Gaya, Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez, Beltran, Danjuma kadrosunu tercih etti.
Real Madrid rakibini Mbappe (2), Bellingham ve Carreras'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Mbappe'nin 31'de attığı ikinci golün asisti milli futbolcu Arda Güler yaptı. Lider puanını 30'a yükseltti. Valencia ise 9 puanda kaldı.
- Etiketler :
- Arda Güler
- Real Madrid
- Kylian Mbappe