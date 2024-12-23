Real Madrid 4 golle güldü
La Liga'da Real Madrid, zirvedeki rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftada 4 golle güldü. Eflatun beyazlılar, 18. hafta mücadelesinde Sevilla'yı 4-2 yendi.
İspanyol devi Real Madrid milli yıldız Arda Güler'in de süre aldığı maçta 4 golle güldü.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede galibiyeti getiren goller Mbappe, Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz'dan geldi.
Sevilla'nın gollerini Isaac Romero ile Lukebakio kaydetti.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 71. dakikada Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu.
LİGDE SON DURUM
Carlo Ancelotti'nin ekibi bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti ve Atletico Madrid'e yenilen Barcelona'yı geride bıraktı.
Eflatun beyazlılar, La Liga'da lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
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