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Real madrid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kazandığı 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu taraftarıyla görkemli bir organizasyonla kutladı. Tüm gözler şimdi ise Alaves ile yapılacak maçta olacak. Peki, Real madrid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real madrid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, La Liga’da sezonun sona ermesine üç hafta kala Deportivo Alaves’i konuk edecek. La Liga'da 36. şampiyonluğunu 4 Mayıs'ta garantileyen Real Madrid'in şimdiki rakibi ise Alaves oldu.

Öte yandan A Milli Takım’ın genç yıldızı , Real Madrid’in oynadığı son üç lig maçında sahaya ilk 11’de çıktı. İşte, Real madrid-Alaves maçı hakkında bilgiler...

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid-Alaves maçı 14 Mayıs Salı günü saat 22.30’da başlayacak.

La Liga’da 36. hafta oynanacak mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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