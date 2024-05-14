Real madrid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid, La Liga’da sezonun sona ermesine üç hafta kala Deportivo Alaves’i konuk edecek. La Liga'da 36. şampiyonluğunu 4 Mayıs'ta garantileyen Real Madrid'in şimdiki rakibi ise Alaves oldu.

Öte yandan A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid’in oynadığı son üç lig maçında sahaya ilk 11’de çıktı. İşte, Real madrid-Alaves maçı hakkında bilgiler...



REAL MADRİD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN?



Real Madrid-Alaves maçı 14 Mayıs Salı günü saat 22.30’da başlayacak.



La Liga’da 36. hafta oynanacak mücadele S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

