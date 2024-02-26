Real Madrid, Alphonso Davies ile sözlü anlaşmaya vardı

Real Madrid ve Alphonso Davies, Bayern Münihli sol bekin 2024 veya 2025'te takıma katılması için sözlü anlaşmaya vardı.



The Athletic'in haberine göre, Baş scout Juni Calafat ve genel direktör Jose Angel Sanchez liderliğindeki La Liga kulübü bir süredir Davies'in menajeriyle temas halindeydi ve görüşmelerin başından beri Davies'ten Bayern'le 2025'te sona erecek olan sözleşmesini yenilememesini ve kendilerine katılmasını istedi.



Son haftalarda, Şubat ortasında Madrid'de yapılan yüz yüze görüşme de dahil olmak üzere, süreci daha da hızlandıran çeşitli görüşmeler yapıldı.

Real'in bu yaz Toni Kroos'un 2014'teki hamlesinde olduğu gibi piyasa fiyatının altında bir anlaşma yapmaya ya da 2021'de David Alaba gibi Davies'in sözleşmesinin biteceği ertesi yıl anlaşmaya açık olması nedeniyle masada iki seçenek var.

TERCİHİ MADRİD'DEN YANA

Barcelona ve İngiltere'den bazı kulüplerin de ilgisi olmasına rağmen Kanadalı sol bekin tercihinin Madrid'den yana olduğu kaydedildi.



İki kulüp arasında resmi olarak görüşmelerin henüz başlamadığı da belirtildi.

DAVIES'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR





Son Bundesliga şampiyonunun hala oyuncuyu sözleşmesini uzatmaya ikna etmeye çalıştığı ve geçtiğimiz aylarda Kanada'lı oyuncunun yerine geçebilecek potansiyel oyuncular için gelen teklifleri geri çevirdiği de aktarıldı.

SÖZLEŞME İMZALAMAZSA BU YAZ SATILACAK

Ancak Bayern'in 23 yaşındaki oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemediği ve yeni şartlarda bir anlaşma sağlanamadığı takdirde bu yaz yapılacak bir satışta onun için en yüksek ücreti almaya çalışacağı ifade edildi.



ALPHONSO DAVIES KİMDİR?



Davies, Ocak 2019'da MLS ekibi Vancouver Whitecaps'ten Bayern'e transfer oldu ve kulüp için 180 maça çıktı. Kanadalı Beş kez Bundesliga şampiyonluğunu kazandı ve 2020'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın bir parçası oldu.



Alphonso Davies, Bayern Münih ile çıktığı 180 resmi maçta 9 gol atıp 28 asistlik katkı sağladı.