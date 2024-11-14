Real Madrid-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı. İşte, Real Madrid-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



REAL MADRİD-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?



Real Madrid-Anadolu Efes maçı bu akşam saat 22.45’te başlayacak.



Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



AVRUPA'DA 846. RANDEVU



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak.



Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 598. müsabakasını yapacak.



Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 597 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 320'sini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.