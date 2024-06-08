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Real Madrid, Arda Güler'e gelen kiralama teklifleri için kararını verdi

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için birçok kiralama teklifi geldiği ancak başkent ekibinin bu teklifleri geri çevirerek milli futbolcunun gelecek sezon takımda yer almasına karar verdiği öne sürüldü.

Real Madrid, Arda Güler'e gelen kiralama teklifleri için kararını verdi

'e sezon başında katılan 'in gelecek sezon kiralanıp kiralanmayacağı merak ediliyordu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, başkent ekibinin Arda Güler için birçok kiralama teklifi aldığı ancak takımda kalacağını belirterek gelen teklifleri geri çevirdiğini belirtti.

Arda'nın EURO 2024'e odaklandığı ve forma şansı bulamadığı zamanlarda bile takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.

Real Madrid formasıyla 12 resmi maçta forma giyen Arda Güler, bu mücadelelerde 6 gollük katkı sağladı.

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