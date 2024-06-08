Real Madrid, Arda Güler'e gelen kiralama teklifleri için kararını verdi

Real Madrid'e sezon başında katılan Arda Güler'in gelecek sezon kiralanıp kiralanmayacağı merak ediliyordu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, başkent ekibinin Arda Güler için birçok kiralama teklifi aldığı ancak takımda kalacağını belirterek gelen teklifleri geri çevirdiğini belirtti.

Arda'nın EURO 2024'e odaklandığı ve forma şansı bulamadığı zamanlarda bile takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.

Real Madrid formasıyla 12 resmi maçta forma giyen Arda Güler, bu mücadelelerde 6 gollük katkı sağladı.