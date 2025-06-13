Real Madrid, Arda Güler'e rakip olacak ismin transferini resmen açıkladı: "Yeni Messi" Mastantuono imzayı attı
"Yeni Messi" olarak adlandırılan Franco Mastantuono'nun, İspanya La Liga devi Real Madrid'e transferi resmen açıklandı.
İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bekleneni veremeyen Real Madrid, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.
Dev kulüp, River Plate forması giyen Franco Mastantuono'nun transferini resmen duyurdu.
Real Madrid'den yapılan açıklamada oyuncu ile 30 Haziran 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
BİR İLKE İMZA ATTI
Arjantin Milli Takımı formasını 6 Haziran 2025 tarihinde Şili'ye karşı oynanan maçta sırtına geçirerek, milli takım tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu ünvanını Maradona'dan alan Mastantuono, "Yeni Messi" olarak adlandırılıyor.
17 yaşındaki Franco Mastantuono, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'le de ciddi bir forma rekabetine girecek.
River Plate formasıyla 61 maçta boy gösteren Mastantuono, 10 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
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