Real Madrid, Arda Güler'in ardından Yasir Boz'a kancayı taktı

Real Madrid, 16 yaşındaki Fenerbahçe altyapı oyuncusu Yasir Boz'u transfer etmeyi planlıyor.

Teamtalk'un haberine göre, Fenerbahçe ile güçlü bir ilişkiye sahip olan Real Madrid, Yasir Boz'u takip ettiği oyuncular listesine ekledi.

Öte yandan Brighton'ın da genç çocuğu izlediği ve transfer için hamle yapacağı kaydedildi.

Arda Güler'in Türkiye'den Madrid'e transferinde görev alan menajer Christophe Henrotay'in iki dev arasında gelecekte yapılacak anlaşmalarda kilit isim olarak görüldüğü kaydedildi.

KULÜPLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI

Yasir Boz, son olarak U17 milli takımında beş kez forma giydi. Ayrıca kulüp düzeyinde kendi yaş grubunun iki yıl üzerinde oynuyor. Kısa süre önce kulüple yeni bir sözleşme imzaladı ve tam profesyonel oldu.



Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalayarak bedelsiz ayrılmasının yolunu kapattığı kaydedildi.

YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEK ZORUNDA

Ayrıca haberde Yasir Boz'u transfer etmek isteyen herhangi bir kulübün yüksek bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalacağı belirtildi.