Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Süper Kupa finali)

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid ve Atalanta karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund’u mağlup eden Real Madrid ve Bayer Leverkusen karşısında UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Atalanta, Süper Kupa'yı kaldırmak için kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



REAL MADRİD-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Süper Kupa finalinde, Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.



Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



UEFA SÜPER KUPA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



Arda Güler, EURO 2024 izninin sona ermesinin ardından Real Madrid'in ABD kampına katıldı.



Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, son Chelsea karşılaşmasında ise hiç süre almadı.



UEFA Süper Kupa finalinde Ancelotti’nin Arda Güler’e ikinci yarı şans vermesi bekleniyor.