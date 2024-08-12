NTV.COM.TR’ye geri dön

Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Süper Kupa finali)

Real Madrid, UEFA Süper Kupa finalinde Atalanta ile nefes kesen bir maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Milli oyuncumuz Arda Güler ve Mbappe'li Real Madrid'in, Atalanta karşısında nasıl bir oyun sergileyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Süper Kupa finali)

final maçında ve Atalanta karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund’u mağlup eden Real Madrid ve Bayer Leverkusen karşısında UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Atalanta, Süper Kupa'yı kaldırmak için kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Süper Kupa finalinde, Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak karşılaşma 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA SÜPER KUPA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, EURO 2024 izninin sona ermesinin ardından Real Madrid'in ABD kampına katıldı.

Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, son Chelsea karşılaşmasında ise hiç süre almadı.

UEFA Süper Kupa finalinde Ancelotti’nin Arda Güler’e ikinci yarı şans vermesi bekleniyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...