Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Athletic Bilbao maçında oynayacak mı?

Ligin en başarılı ikinci takımı Real Madrid, 31. haftada Alaves karşısına çıkmış ve 1-0'lık skorla sahadan galip ayrılmıştı. Athletic Bilbao ise Roya Vallecano takımını 3-1 yenmişti. Böylece Bilbao, son beş maçın 2'sini almış, üçünden de beraberlik elde etmiş oldu. Real Madrid, son beş maçın dördünden galip ayrılan taraf oldu. İşte, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı yayın bilgisi...



REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Eflatun mavili takım, La Liga'nin 32. haftasında Athletic Bilbao'yı konuk edecek. Mücadele 20 Nisan Pazar günü saat 22:00'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport kanallarından şifreli olarak aktarılacak.



Mücadele öncesi Real Madrid 66 puanla 2. sırada, Athletic Bilbao ise 57 puanla 4. sırada yer alıyor. Bilbao 33. haftada Las Palmaz karşısına çıkacak. Real Madrid yeni haftada Getafe ile kozlarını paylaşacak.



ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?



Real Madrid'in 31. haftada Alaves karşısındaki müsabakasında Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 1-0 Real Madrid üztünlüğü ile noktalanan maçta Güler, 63. dakikada yerini İngiliz yıldız Jude Bellingham'a bıraktı. Ancak Athletic Bilbao maçında ilk 11'de maça çıkıp çıkmayacağı henüz açıklanmadı. Maçın kadrosu açıklandığında Güler'in karşılaşmadaki akıbeti de netlik kazanacak.