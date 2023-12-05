Real Madrid, Bayern Münih'in yıldızını radarına aldı

Ara transfer döneminde takviye yaparak kadroda opsiyon yaratmayı düşünen Real Madrid, radarına Alphonso Davies'i aldı.

Bayern Münih'te forma giyen Kanadalı sol bekin bonservis bedeli belli oldu.

Fichajes'in haberine göre, İspanyol ekibinin Davies'in durumunu sorduğu ve transfer etmek istediği öne sürüldü.

Bavyera ekibinin bu transfer için 70 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği ancak bekledikleri teklif gelirse düşünebileceklerini ilettiler.

"DAVIES TARTIŞMASIZ İLK 11 OYUNCUSU"

Transferin olasılığı ile ilgili gelen soruya teknik direktör Thomas Tuchel "Alphonso Davies bizim oyuncumuz ve tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. Onu takdir ettiğimizi biliyor ve bir koç olarak benim için bu basit bir mesele.

Oyuncuların sözleşme durumlarının benim işim üzerinde hiçbir etkisi yok, bu yöneticilerimizin elinde.

"EN ÜST SEVİYEDE MAÇLAR OYNUYOR"

Her şeyin yolunda gitmesi için gerekli temelleri atacaklarına güvenim tam. Kendisine ne kadar değer verdiğimizin yüzde 100 farkında.

Hala çok genç bir oyuncu, doğru yerde, düzenli olarak en üst seviyede maçlar oynuyor ve gelişmeye devam etme potansiyeline sahip. Bu yüzden sakinim ve kulübün başındaki insanlara güveniyorum." diye konuştu.

Alman çalıştırıcının bu sözlerinin ardından 23 yaşındaki sol bek oyuncusunu Real Madrid'e satmak istemediği, sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2025 yılından sonra da takımda kalmasını sağlamak için çabalayacağı belirtildi.