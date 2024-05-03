İspanya Ligi (La Liga) 34. hafta maçında Real Madrid taraftarı önünde Cadiz ile mücadele edecek. Ligde en yakın rakibiyle puan farkını 11'e yükselten Real Madrid, Cadiz'i de yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?



REAL MADRİD-CADİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Real Madrid-Cadiz maçı 4 Mayıs Cumartesi saat 17.15’te başlayacak.



Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

