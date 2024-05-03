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Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz ile karşı karşıya gelecek. İspanya Ligi La Liga'da şampiyonluğa doğru ilerleyen Real Madrid, bu hafta sahasında Cadiz'i yenmeye çalışacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya Ligi () 34. hafta maçında taraftarı önünde Cadiz ile mücadele edecek. Ligde en yakın rakibiyle puan farkını 11'e yükselten Real Madrid, Cadiz'i de yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? oynayacak mı?

REAL MADRİD-CADİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Cadiz maçı 4 Mayıs Cumartesi saat 17.15’te başlayacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 1

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını açıkladı.

Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta 'da oynanan Real Sociedad deplasmanında da ilk 11'de sahaya sürülmüş ve takımının galibiyet golünü kaydetmişti.

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