Real Madrid-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid, Chelsea ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu iki kulvarda şampiyon tamamlayan eflatun-beyazlılar, yeni sezona hem Avrupa'da hem de La Liga'da iyi başlamak adına sıkı bir kamp programı geçiriyor. Öte yandan Real Madrid-Chelsea mücadelesinin tarihi, ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak edliyor.



REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?



Real Madrid-Chelsea mücadelesi, 7 Ağustos Çarşamba gecesi saat 02.00’de başlayacak.



Real Madrid-Chelsea maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına Arda Güler damga vurdu.



Barcelona karşılaşmasında Arda Güler performansıyla futbol otoritelerinden tam not almıştı.



Genç yıldız mücadelede takımın tek golünün asistini yapmıştı.



Arda Güler’in Chelsea karşısında sahaya ilk 11’de çıkabileceği ön görülüyor.