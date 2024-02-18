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Real Madrid, deplasmanda 2 puan bıraktı

La Liga'nın lideri Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanındaN 1-1'lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında 2 puan bıraktı.

Real Madrid, deplasmanda 2 puan bıraktı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında , Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Eflatun-beyazlılar, Joselu'nun 3. dakikada kaydettiği golle 1-0 ö öne geçti.

Ev sahibi ekip ise 27. dakikada Raul de Tomas'ın penaltıdan attığı golle skora denge getirdi.

ARDA GÜLER OYUNA DAHİL OLDU

Milli futbolcu , karşılaşmanın 87. dakikasında Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu.

CARVAJAL UZATMALARDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin uzatma bölümlerinde Dani Carvajal ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Real Madrid zirve yarışında yara alırken, 62 puanla liderliğini sürdürdü. Rayo Vallecano ise 25 puanla 14. sırada yer aldı.

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