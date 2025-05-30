Real Madrid dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kattı: 6 yıllık sözleşme

Dünyanın en önemli sağ bekleri arasında gösterilen Trent Alexander - Arnold, Real Madrid’e imzayı attı. İspanyol ekibi yıldız oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz oyuncu bu sezon Liverpool’un şampiyonluğunda önemli rol üstlenirken 33 lig karşılaşmasında 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



TRANSFER AVRUPA’DA SES GETİRDİ



Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de İspanya’da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Real Madrid’de Ancelotti ile yollar ayrılmıştı. Göreve Xabi Alonso getirilirken İspanyol devinin ikinci transferi Arnold oldu. Real Madrid daha önce de Bournemouth'tan Dean Huijsen'i kadrosuna katmıştı.



Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İngiliz yıldızın 4 Haziran'da ABD'de başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyeceği belirtildi.



Kariyerinde 373 karşılaşmada forma giyen Alexander-Arnold 27 gol ve 96 asist üretti.



