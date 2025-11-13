Real Madrid efsanesinden Arda Güler yorumu: "Benim halefim değil"

Toni Kroos, Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in başarılı bir kariyere sahip olacağına inanıyor.

Geçtiğimiz yıl futbola veda eden 35 yaşındaki Alman efsane, SPORT1'e verdiği röportajda, "Arda Güler benim halefim değil. O farklı bir oyuncu. En iyi pozisyonu, benimkinden çok daha hücum odaklı. Dolayısıyla benim yerimi alması söz konusu değil. Ama genel olarak onun adına mutluyum çünkü o iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



“İZ BIRAKACAĞINDAN EMİNİM”

Kroos sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arda Güler'in bu yıl daha fazla süre almasına seviniyorum çünkü bunu hak etti. İnce dokunuşlarını sahada gösterdi. Onun, Real Madrid'de uzun yıllar iz bırakacağından eminim."