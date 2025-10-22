Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e büyük övgü: "Beni geride bırakacak, şüphe yok!"
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kulübün efsanesi Guti tarafından övüldü.
İspanya La Liga'da 24 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in adı neredeyse her gün anılmaya devam ediyor.
Teknik direktör Xabi Alonso'nun Carlo Ancelotti'den görevi devralmasıyla birlikte ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen milli yıldız, sergilediği performansla adından fazlasıyla söz ettirdi.
GUTI, ARDA'YI ÖVDÜ
La Liga'nın 9. haftasında oynanan Getafe maçında oyuna sonradan dahil olan ve 80. dakikada galibiyeti getiren golün asistini yapan başarılı futbolcu, kulübün efsanelerinden biri olan Guti Hernandez'in de övgüsünü kaptı.
La Liga'nın X hesabında futbolcuları derecelendirdiği bir videoda yer alan İspanyol efsane, sıra Arda Güler'e geldiğinde dikkat çeken ifadeler kullandı.
"REAL'İN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ 5 ORTA SAHASINDAN BİRİ OLACAK"
Güler'in Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 orta sahası olacağını işaret eden Guti, "Arda, Real Madrid'de seni geçebilecek mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Arda Güler'in Real Madrid'de benim kariyerimi geçeceğinden eminim. Hiç şüphem yok."
YENİ SÖZLEŞME YOLDA
Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'e yeni bir sözleşme sunmak için harekete geçtiği aktarıldı.
Ünlü başkanın genç yıldızın performansını çok beğendiği ve oyuncuyu ödüllendirmek istediği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Real Madrid formasıyla bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 17 maça çıkan Arda Güler, 4 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
