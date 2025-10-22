Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e büyük övgü: "Beni geride bırakacak, şüphe yok!"

La Liga'nın X hesabında futbolcuları derecelendirdiği bir videoda yer alan İspanyol efsane, sıra Arda Güler'e geldiğinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"REAL'İN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ 5 ORTA SAHASINDAN BİRİ OLACAK"



Güler'in Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 orta sahası olacağını işaret eden Guti, "Arda, Real Madrid'de seni geçebilecek mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



"Arda Güler'in Real Madrid'de benim kariyerimi geçeceğinden eminim. Hiç şüphem yok."



YENİ SÖZLEŞME YOLDA



Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'e yeni bir sözleşme sunmak için harekete geçtiği aktarıldı.



Ünlü başkanın genç yıldızın performansını çok beğendiği ve oyuncuyu ödüllendirmek istediği belirtildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Real Madrid formasıyla bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 17 maça çıkan Arda Güler, 4 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

