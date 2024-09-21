İspanya Ligi La Liga 6. haftasında Real Madrid taraftarı önünde Espanyol ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Takım oyuncusu Arda Güler, bu sezon 4 karşılaşmada 175 dakika süre aldı. Peki, Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya Ligi La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Espanyol’u konuk edecek.
21 Eylül Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER ESPANYOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Eflatun-beyazlılarda İngiliz yıldız Belllingham sakatlığını atlatırken Stuttgart karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesine ilk 11’de başladı.
Milli oyuncu Arda Güler ise karşılaşmada ikinci yarı şans bulabildi. Arda Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkarken 15 dakika fırsat yakaladı.
LaLiga’da ise bu sezon 4 karşılaşmada 175 dakika süre alan oyuncunun iç sahada oynanacak karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Arda Güler’in sahada olup olmayacağına Ancelotti’nin maç günü karar vermesi ön görülüyor.
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