İspanya Ligi La Liga 6. haftasında Real Madrid taraftarı önünde Espanyol ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Takım oyuncusu Arda Güler, bu sezon 4 karşılaşmada 175 dakika süre aldı. Peki, Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?



REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



İspanya Ligi La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Espanyol’u konuk edecek.



21 Eylül Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

