Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de heyecan dorukta

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Real Madrid'i deplasmanda yenerek zirve mücadelesinde üst sıralara tırmanmak isteyen sarı-lacivertliler galibiyet için parkeye çıkacak. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki WiZink Center'da oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak.



Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ



Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.



İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid, 85-71 kazanmıştı.