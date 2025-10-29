Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için parkede

Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle heyecan dolu bir maça çıkacak. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, 30 Ekim Perşembe günü deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.



Movistar Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN RAKAMLARI EŞİT



Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.



Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.

