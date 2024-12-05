Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda İspanya'nın zorlu ekibi Real Madrid'in karşısına galibiyet için çıkacak. Euroleague'de son 2 haftadır üst üste 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bu akşam deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 5 Aralık Perşembe günü deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.
WiZink Center'da oynanacak müsabaka saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE SON 2 MAÇINI KAYBETTİ
Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda Baskonia'ya konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 88-76 mağlup ayrıldı. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı da kaybeden Fenerbahçe, çift maç haftasını en azından 1 galibiyetle kapatmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı.
REAL MADRİD EVİNDE İYİ OYNUYOR
Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid ise evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Söz konusu mağlubiyeti Anadolu Efes'e karşı alan İspanya takımı, 5 karşılaşmada da rakiplerini üstünlük kurmayı başardı.
Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Euroleague
- Real Madrid
- Fenerbahçe Beko
- Maç