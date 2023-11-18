Real Madrid, Fenerbahçe'nin Arda Güler teklifini reddetti

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla beraber 30 milyon euroya transfer oldu.

Ancak milli futbolcu ABD'de düzenlenen sezon öncesi kampından yaşadığı sakatlık sebebiyle ayrılarak İspanya'da dizinden ameliyat edildi.

Arda'nın sakatlıkları sürekli nüksettiğinden dolayı Real Madrid formasıyla henüz resmi maça çıkamadı.

Defensa Central'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Arda'yı kiralamak istediği ancak başkent ekibinin oyuncuyu geri vermeyi reddettiği belirtildi.

ARDA GÜLER KİLİT NOKTA

Ayrıca Real Madrid yönetim kurulunun Arda Güler'i yeni sportif projelerinin kilit noktalarından biri olarak gördüklerinden dolayı ayrılmasına izin vermedikleri belirtildi.

Eflatun-beyazlıların yönetim kurulu, "Arda Güler artık dokunulmaz bir statü kazanmış durumda. "Kısa sürede iyileşecek ve onu aramızda görmek istiyoruz, ayrılmasını düşünmüyoruz." diye konuştu.