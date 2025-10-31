Real Madrid, Fenerbahçe'yi 26 farkla geçti

Real Madrid, Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko engelini 84 sayıyla geçti.

Movistar Arena'da oynanan 8'inci hafta maçını hakemler Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya) ve Saso Petek (Slovenya) yönetti. Birinci periyodu 25-16 önde tamamlayan ev sahibi takım devreye 49-22'yle çıktı. Üçüncü periyot ise 64-35 tamamlandı.

Fenerbahçe Beko'yu 84-58 mağlup eden Real Madrid, bu sezon 4'üncü galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko, 5. yenilgisini yaşadı.