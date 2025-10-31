NTV.COM.TR

Real Madrid, Fenerbahçe'yi 26 farkla geçti

Basketbol Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk oldu. Ev sahibi maçı 84-58 kazandı.

, Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko engelini 84 sayıyla geçti.
Movistar Arena'da oynanan 8'inci hafta maçını hakemler Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya) ve Saso Petek (Slovenya) yönetti. Birinci periyodu 25-16 önde tamamlayan ev sahibi takım devreye 49-22'yle çıktı. Üçüncü periyot ise 64-35 tamamlandı.
Fenerbahçe Beko'yu 84-58 mağlup eden Real Madrid, bu sezon 4'üncü galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko, 5. yenilgisini yaşadı.

