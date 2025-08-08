Real Madrid, genç yıldızının sözleşmesini 2030'a kadar uzattı!
Real Madrid'in genç futbolcusu Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, 21 yaşındaki İspanyol santraforu Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini Haziran 2030'a kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Gonzalo Garcia, oyuncumuzun sözleşmesini önümüzdeki 5 yıl boyunca kulüpte kalmasını sağlayacak şekilde 30 Haziran 2030'a kadar uzatma konusunda anlaştı." denildi.
İspanyol futbolcu, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda attığı 4 gol ile turnuvanın gol kralı olmuştu.
