Real Madrid'in genç futbolcusu Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.

Real Madrid, genç yıldızının sözleşmesini 2030'a kadar uzattı!

İspanya LaLiga ekiplerinden , 21 yaşındaki İspanyol santraforu Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini Haziran 2030'a kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Gonzalo Garcia, oyuncumuzun sözleşmesini önümüzdeki 5 yıl boyunca kulüpte kalmasını sağlayacak şekilde 30 Haziran 2030'a kadar uzatma konusunda anlaştı." denildi.

İspanyol futbolcu, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda attığı 4 gol ile turnuvanın gol kralı olmuştu.

