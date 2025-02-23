Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? (Arda Güler oynayacak mı)

2024-2025 sezonunda hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmayı hedefleyen Real Madrid, 25. hafta mücadelesinde Girona ile kozlarını paylaşacak. Girona bu sezon ligde istikrarsız bir performans sergilerken son beş mücadeleden tek galibiyet çıkaraibildi. İspanyol kulübü sezon başında gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Real Madrid - Girona mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Ancelotti’nin ekibi kazanması durumunda Barcelona ile zirveyi paylaşacak. Peki Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



REAL MADRİD - GİRONA MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başaran Madrid ekibinde gözler lige çevrildi. Real Madrid - Girona mücadelesi bugün saat 18.15’te başlayacak. Real Madrid - Girona karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



Real Madrid’de bu sezon istediği fırsatları yakalayamayan Arda Güler, son olarak Manchester City ile oynanan Devler Ligi mücadelesinde süre alamadı.



Ancelotti, Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, Rodrygo gibi oyunculara şans verirken Arda Güler’in Girona mücadelesine yedekler arasında başlaması bekleniyor.



Real Madrid bu sezon ligde çıktığı 24 karşılaşamda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Eflatun-beyazlılar, 51 puanla 3. sırada bulunuyor.

