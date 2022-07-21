NTV.COM.TR’ye geri dön

Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja'yı transfer etti

İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Rusya ekibi UNICS Kazan'dan ayrılan Hırvat oyuncu Mario Hezonja'yı kadrosuna kattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.07.2022 - 14:35

Real Madrid, Hırvat basketbolcu Mario Hezonja'yı transfer etti

İlişkili Haberler

Euroleague'de yeni sezonda yer alacak takımlar açıklandı

Euroleague'de yeni sezonda yer alacak takımlar açıklandı

Euroleague ve Fenerbahçe Beko ile ilgili mali analiz

Euroleague ve Fenerbahçe Beko ile ilgili mali analiz

Takımı, 27 yaşındaki Hırvat forvet Mario Hezonja ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Barcelona'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hezonja, 2015 draftında Orlando Magic tarafından 1. tur 5. sıradan seçilerek Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) adım attı. NBA'de Magic'in yanı sıra New York Knicks ve Portland Trail Blazers'ta da oynayan Hezonja, geçen yıl Avrupa'ya dönerek Panathinaikos ve UNICS Kazan'da görev yaptı.

Geçen sezon UNICS Kazan formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 25 maça çıkan Hırvat basketbolcu, 14,2 sayı, 6,1 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

Pablo Laso'nun sağlık sorunları sebebiyle başantrenörlüğe Chus Mateo'yu getiren Real Madrid, Hezonja'nın yanı sıra Dzanan Musa ve Sergio Rodriguez'i transfer etmişti. İspanyol ekibinde tecrübeli oyuncular Rudy Fernandez, Fabien Causeur ve Sergio Llull'un ise sözleşmeleri uzatılmıştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...