Real Madrid için Icardi iddialarının perde arkası belli oldu

Real Madrid'de son dönemde Camavinga ve Vinicius'un sakatlanmasıyla birlikte başkent ekibinin devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapması bekleniyor.



MADRID'İN GÜNDEME ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Real Madrid'in Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi'yi transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Carlo Ancelotti'nin Arjantinli forveti daha önce de kadrosunda görmek istediği kaydedildirken İspanyol devin Galatasaray'a 15 milyon euro civarında bir teklif sunabileceği kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin temsilcisi Elio Letterio Pino, Real Madrid'den henüz resmi bir teklif gelmediğini ancak yetkililer ile görüştüğünü söyledi.



İDDİALARIN PERDE ARKASI BELLİ OLDU

The Athletic'in haberine göre, Real Madridli yetkililerin Icardi'nin menajer aracılığıyla kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli ile ilgilenmedikleri kaydedildi.