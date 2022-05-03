Real Madrid ile Manchester City final için sahaya çıkacak

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında yarın Manchester City'yi ağırlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.05.2022 - 14:31

Real Madrid ile Manchester City final için sahaya çıkacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı , geçen yıl 'ndeki ilk finalini oynayan 'nin karşısına çıkacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.

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