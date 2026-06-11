Real Madrid, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
11.06.2026 21:27
NTV
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu.
Florentino Perez'in geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Real Madrid'in teknik direktörü de belli oldu.
Madrid ekibi, Jose Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak olan Real Madrid'in başında yer alacak.