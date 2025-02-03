Real Madrid kaybetti LaLiga'da zirve yarışı kızıştı
LaLiga lideri Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 yenilerek 6 hafta sonra mağlup oldu. Zirvede hesaplar değişti.
LaLiga'da Real Madrid kaybetti, zirve yarışı kızıştı.
LaLiga lideri Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 yenilerek 6 hafta sonra mağlup oldu.
Madrid ekibinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre bulamadı.
ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid ise sahasında Mallorca'yı 2-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi.
Barcelona da Alaves'i 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Ligde 22 hafta sonunda 49 puan toplayan Real Madrid, zirvede yer aldı. Atletico Madrid 48 ve Barcelona 45 puanla Real Madrid'i takip etti.
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