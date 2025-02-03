Real Madrid kaybetti LaLiga'da zirve yarışı kızıştı

LaLiga'da Real Madrid kaybetti, zirve yarışı kızıştı.



LaLiga lideri Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 yenilerek 6 hafta sonra mağlup oldu.



Madrid ekibinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre bulamadı.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ



Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid ise sahasında Mallorca'yı 2-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi.



Barcelona da Alaves'i 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.



Ligde 22 hafta sonunda 49 puan toplayan Real Madrid, zirvede yer aldı. Atletico Madrid 48 ve Barcelona 45 puanla Real Madrid'i takip etti.