Real Madrid kazandı, Arda Güler'e övgü üstüne övgü yağdı: Xabi Alonso "Harika" dedi, mest oldu

İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonunun ilk maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti. ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI



Santiago Bernabeu Stadı'na 11 yıl sonra, bu kez Real Madrid'in futbolcusu değil teknik direktörü olarak dönen Xabi Alonso, ligdeki ilk maçında yeni transferler Trent John Alexander, Dean Donny Huijsen ve Alvaro Carreras ile eflatun beyazlılarda 3. sezonuna giren milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de fırsat verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının büyük çoğunluğu Osasuna'nın yarı sahası içinde geçse de, son vuruşlarda etkili olamayan Real Madrid aradığı golü bulamadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti. GOL, MBAPPE'DEN GELDİ



İkinci yarının hemen başında ceza sahasında rakibi tarafından düşürülmesinden sonra verilen penaltıyı kullanan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi.



Milli futbolcu, maçın 90. dakikasında yerini Daniel Ceballos'a bıraktı.



Sıcak havanın da etkisiyle futbol kalitesinin düşük olduğu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid sahasında Osasuna'yı 1-0 yenerek, lige 3 puanla başlangıç yaptı.



ARDA, XABI ALONSO İLE ADIM ADIM...



Real Madrid'te üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı.



Deneyimli teknik adam, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde ilk 11'de sahaya Arda'yı sürerken, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde birinci dakikadan itibaren sahada yer almıştı.



Arda, LaLiga'da 2023-2024 sezonunda 10 maçta 6 gol atmış, geçen sezon ise ligde 28 maçta oynamış ve 3 gol kaydetmişti.

Maçın önemli anlarından biri ise Real Madrid'in hafta içinde basına tanıtımını yaptığı yeni transferi 18 yaşındaki Arjantinli forvet Franco Mastantuono'nun, 68. dakikada eflatun beyazlı taraftarların büyük desteğiyle Brahim Diaz'ın yerine oyuna girmesi oldu.



Karşılaşmayı, Arda Güler'in babası Ümit Güler ile annesi Serap Güler de tribünden izledi.

MİLLİ YILDIZA ÖVGÜ



Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın ardından Arda Güler'in performansını değerlendirdi. "HARİKA OYNADI"



Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Sadece kalite anlamında değil, aynı zamanda pozisyon anlayışı ve top hakimiyeti anlamında da gelişim gösterdi. İlk yarıda harika oynadı. Arda gelişmeye devam ediyor. Onun önemli bir oyuncu olması için ona süre vermeye devam etmeliyiz. Başarmak üzere." dedi.

ARDA GÜLER'İN RAKAMLARI



Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 93 kez topla buluştu. 78 pas denemesinin 73'ünde isabet sağlayan Güler, yüzde 94'lük bir oran yakaladı. 2 kilit pas atan genç yıldız, 3 ortasının 1'inde başarı sağladı. Kaleyi 1 kez yoklayan Güler, isabet sağlayamadı. 7 ikili mücadelenin 4'ünden galibiyetle ayrılan Arda Güler, 5 hava topunun da 3'ünü kazanan isim oldu.