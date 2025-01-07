Real Madrid, kupada farklı turladı:  Arda Güler'den iki gol

İlk yarı da bu sonuçla geçilirken Luka Modric, 55'te 4. gole imza attı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, son yarım saatlik bölümde Vinicius Junior ve Mbappe gibi yıldızları da sahaya sürdü. Mbappe'nin 88. dakikada geliştirdiği atakta Fran Garcia pasını kale önündeki Arda Güler'e çıkardı ve Arda da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



Sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid, kupada tur atladı.



Müsabakada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 golle yıldızlaşırken, maçta en fazla şut çeken ve kilit pas veren isim oldu.