Real Madrid liderliği Barcelona'ya kaptırdı
01.12.2025 02:39
NTV - Haber Merkezi
Deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, La Liga'da liderlik koltuğunu Barcelona'ya bıraktı.
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Girona'ya konuk oldu.
Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçın 45inci dakikasında ev sahibi ekip Azzedine Ounahi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Real Madrid mMaçın ikinci yarısına hızla başladı. Eflatun beyazlılar 67'de Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.
La Liga'da üst üste 3'üncü maçından 1 puanla ayrılan Real Madrid, 34 puanla lider olan Barcelona'nın 1 puan gerisinde kaldı ve ikinci sıraya geriledi. Girona ise 12 puanla 18. sırada kaldı.