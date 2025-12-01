Real Madrid liderliği Barcelona'ya kaptırdı

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Girona'ya konuk oldu.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçın 45inci dakikasında ev sahibi ekip Azzedine Ounahi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Real Madrid mMaçın ikinci yarısına hızla başladı. Eflatun beyazlılar 67'de Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

La Liga'da üst üste 3'üncü maçından 1 puanla ayrılan Real Madrid, 34 puanla lider olan Barcelona'nın 1 puan gerisinde kaldı ve ikinci sıraya geriledi. Girona ise 12 puanla 18. sırada kaldı.