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Real Madrid maç kadrosunu açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkıyor

Real Madrid, ligde oynayacağı Mallorca mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı. Kamp kadrosunda Arda Güler'in de yer aldığı görülürken, mücadeleden önce teknik direktör Carlo Ancelotti milli futbolcunun ilk kez forma şansı bulabileceğini duyurdu.

Real Madrid maç kadrosunu açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkıyor

La Liga'nın 19. haftasında , sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Carlo Ancelotti, 'in tamamen hazır olduğunu ve Mallorca karşısında forma şans bulabileceğini açıkladı.

Bu açıklamaların ardından Real Madrid, Mallorca maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Kadroda Milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.

REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Mallorca maçı yarın saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkabilir

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkabilir

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