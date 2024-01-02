Real Madrid maç kadrosunu açıkladı: Arda Güler ilk maçına çıkıyor

La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in tamamen hazır olduğunu ve Mallorca karşısında forma şans bulabileceğini açıkladı.
Bu açıklamaların ardından Real Madrid, Mallorca maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Kadroda Milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Mallorca maçı yarın saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @RCD_Mallorca! #RealMadridMallorca pic.twitter.com/sqaRQWbavZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 2, 2024
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