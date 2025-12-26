Real Madrid maçında kırmızı kart gören Marcao'ya ağır ceza! Üç ayrı sebep açıklandı

ÜÇ AYRI SEBEPTEN TOPLAM ALTI MAÇ CEZA

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Marcao'ya hakeme hakaret, küfür ve tehditten dört, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurarak tepki göstermesinden dolayı bir ve ikinci sarıdan kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza verildi. Marcao, toplamda altı maçtan men cezasına çarptırıldı.

HAKEME NE DEDİ?

İspanyol basınındaki haberlerde Marcao'nun oyun dışı kalmasının ardından hakem Alejandro Muniz Ruiz'e yönelik küfür ve tehditvari ifadeler kullandığı belirtildi. Hakem Ruiz'in bu söylemleri maç raporuna eklediği aktarıldı.