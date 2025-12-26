Real Madrid maçında kırmızı kart gören Marcao'ya ağır ceza! Üç ayrı sebep açıklandı
26.12.2025 16:30
NTV - Haber Merkezi
Sevilla'nın Real Madrid ile oynadığı maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Marcao'nun cezası belli oldu.
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya gelmişti. Bernabeu'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetmişti.
SEVILLA'YA İKİ KIRMIZI KART BİRDEN
Sevilla'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Matias Almeyda 45+4 dakikada direkt, Marcao ise 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Müsabaka sonrasında Brezilyalı savunma oyuncusunun cezası belli oldu.
Hakeme itirazlarda bulunan Marcao'yu takım arkadaşları böyle uzaklaştırmıştı.
ÜÇ AYRI SEBEPTEN TOPLAM ALTI MAÇ CEZA
İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Marcao'ya hakeme hakaret, küfür ve tehditten dört, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurarak tepki göstermesinden dolayı bir ve ikinci sarıdan kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza verildi. Marcao, toplamda altı maçtan men cezasına çarptırıldı.
HAKEME NE DEDİ?
İspanyol basınındaki haberlerde Marcao'nun oyun dışı kalmasının ardından hakem Alejandro Muniz Ruiz'e yönelik küfür ve tehditvari ifadeler kullandığı belirtildi. Hakem Ruiz'in bu söylemleri maç raporuna eklediği aktarıldı.
Marcao'nun Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe ile ikili mücadelesi.
Marcao'nun hakeme yoğun itirazlarda bulunduğu esnada bir önceki pozisyonu işaret ederek Alejandro Muniz Ruiz'e "O..... ç....." ifadelerini kullandığı yazıldı.