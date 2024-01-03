Real Madrid - Mallorca maçı başladı (Arda Güler yedeklerde)

La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca'yı konuk ediyor.
Ligde geride kalan 18 haftada 14 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alan Real Madrid, Mallorca'yı yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.
Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyen genç yıldız Arda Güler'in ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.
Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 21.15'te başladı.
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.
ARDA GÜLER OYANAYACAK MI?
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in Mallorca maçında forma giyebileceğini söylemişti.
Ancelotti, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuşmuştu.
Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya ise "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullanmıştı.
İLK 11'İLER BELLİ OLDU
Milli yıldız Arda Güler, Mallorca maçına yedek kulübesinde başladı.
Real Madrid'in ilk 11'i şöyle:
Lunin, Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Garcia, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.
Mallorca'nın ilk 11'i ise şu şekilde:
Rajkovic, Maffeo, V.D. Heyden, A. Raillo, Nastasic, G. Gonzalez, Morlanes, Samu, Antonio Sanchez, Dani Rodriguez, Larin.
ARDA GÜLER'İN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
Milli futbolcu da sosyal medya hesabından maç günü paylaşımı yaptı.
Arda Güler'in paylaşımı şöyle:
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