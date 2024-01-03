Real Madrid, Mallorca'yı evinde tek golle yendi: Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı

La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca'yı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Real Madrid ikinci yarıda Antonio Rüdiger'in kafa golüyle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.
Liderliğini sürdüren Real Madrid puanını 48' çıkarırken, Mallorca ise 18 puanda kaldı.
ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI
Real Madrid'e bu sezon başında transfer olan Arda Güler, sakatlığı sonrası Mallorca maçının kadrosuna alındı. Ancak milli oyuncu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
CARLO ANCELOTTI GÜLER'İN FORMA GİYEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in Mallorca maçında forma giyebileceğini söylemişti.
Ancelotti, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuşmuştu.
Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya ise "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullanmıştı.
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