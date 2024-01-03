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Real Madrid, Mallorca'yı evinde tek golle yendi: Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı

Real Madrid, La Liga'nın 19. haftasında sahasında konuk ettiği Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Sakatlığı sonrası kadroya alınan Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Real Madrid, Mallorca'yı evinde tek golle yendi: Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı

La Liga'nın 19. haftasında sahasında Mallorca'yı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Real Madrid ikinci yarıda Antonio Rüdiger'in kafa golüyle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Liderliğini sürdüren Real Madrid puanını 48' çıkarırken, Mallorca ise 18 puanda kaldı.

Real Madrid, Mallorca'yı evinde tek golle yendi: Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı - 1

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Real Madrid'e bu sezon başında transfer olan , sakatlığı sonrası Mallorca maçının kadrosuna alındı. Ancak milli oyuncu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Real Madrid, Mallorca'yı evinde tek golle yendi: Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı - 2

CARLO ANCELOTTI GÜLER'İN FORMA GİYEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in Mallorca maçında forma giyebileceğini söylemişti.

Ancelotti, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuşmuştu.

Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya ise "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullanmıştı.

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