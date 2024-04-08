Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid, sahasında İngiliz ekip Manchester City ile zorlu bir maça çıkacak. Arda Güler'li Real Madrid, güçlü Manchester City'i taraftarı önünde yenerek, rövanş maçı öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL MADRİD-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele yarın saat 22.00’da Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakanın rövanşı ise 17 Nisan Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.
DEVLER LİGİ'NDE 11. RANDEVU
Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda City, 4 galibiyet elde ederken, Real Madrid ise 3 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Mavi-beyazlılar, bu maçlarda 17 gol atarken, eflatun-beyazlılar 14 golle karşılık verdi.
İki ekip, son olarak geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasında rakip olmuştu. İlk maç 1-1 berabere biterken, rövanş maçında Madrid temsilcisini 4-0 mağlup eden Manchester City, finale çıkmıştı.
İKİ TAKIM DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU SEZON NAMAĞLUP
Devler Ligi'nde bu sezon Union Berlin, Napoli ve Braga ile C Grubu'nda yer alan Real Madrid, grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi ile ikinci karşılaşmada 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı.
Grup aşamasında Kızılyıldız, Leipzig ve Young Boys ile mücadele eden son şampiyon Manchester City de grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı. Son 16 turunda Kopenhag ile eşleşen İngiliz ekibi, rakibini iki maçta da 3-1'lik skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
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